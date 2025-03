Il futuro di Nico Paz non è certo. Il giocatore di proprietà del Real Madrid, in prestito al Como, è rientrato tra gli obiettivi dell’Inter. Il Club del Presidente Perez, che detiene il diritto di recompra per tre anni, considera Nico Paz un calciatore di talento e molto dotato tecnicamente. Sta seguendo con attenzione le sue prestazioni in Serie A. L’Inter ci ha messo su gli occhi, ma i Blancos non cederanno facilmente.

Inter su Nico Paz, il Real ancora incerto sul suo futuro

Le Merengues hanno un triplo diritto di “recompra” impostato a 9 milioni per il 2025, a 10 per il 2026, a 11 per il 2027, da esercitare prima che inizi la sessione estiva del mercato. Inoltre il Real vanta un 50% sulla futura rivendita. Una decisione su un suo futuro è ancora aperta a tutto. A Madrid la decisione di un suo ritorno dipende dall’allenatore. Se si andrà avanti con Ancelotti, è difficile un rientro del fantasista in patria.

Se il futuro allenatore dei Blancos sarà Xabi Alonso o chi per lui, dovrà essere il nuovo allenatore a pronunciarsi. L’idea del Real è di lasciare il calciatore ancora a Como dove può continuare a crescere e fare esperienza, così da valutarlo con più attenzione dopo un altro anno. L’Inter continua a monitorare il giocatore e presto farà una proposta agli spagnoli. Il futuro in Casa Inter sarà giovane e Nico Paz e perfetto.