Inter, tegola per Inzaghi: affaticamento muscolare per un titolarissimo

La situazione di Correa verrà valutata in Argentina

La sosta nazionali, si sa, non è mai gradita dagli allenatori perché vedono i propri giocatori allontanarsi, stancarsi in partite in giro per il mondo e magari anche infortunarsi. Lo sa bene Simone Inzaghi che ha seguito con apprensione la sfida tra Argentina e Uruguay di ieri notte, valida per le qualificazioni sudamericane al prossimo mondiale. Nell’attacco albiceleste c’è stato infatti un avvicendamento tra Lautaro Martinez e Correa. Quest’ultimo, però, a fine partita ha riportato un affaticamento muscolare. Ora bisognerà effettuare gli esami del caso per capire l’entità dello stop. Gli esami, da quanto si apprende, verranno effettuati in Argentina con il Tucu che non tornerà quindi subito a Milano.

Inzaghi spera che per Correa sia un problema di lieve entità così da avere il suo pupillo disponibile per la prossima importantissima sfida con l’Inter che affronterà la Lazio in una sfida speciale proprio per l’allenatore e l’attaccante che l’anno scorso militavano in biancoceleste.