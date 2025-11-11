Inter, testa al mercato: nel mirino Giovane, talento del Verona

Giovane, talento brasiliano in forza al Verona, è finito nel mirino di diverse squadre, soprattutto dell’Inter. Classe 2003, arrivato in Italia in estate, il Verona lo ha acquistato dal Corinthians. L’Inter ha puntato il giovane degli scaglieri già da tempo, nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo e rinforzare la rosa con un giovane talento in fase offensiva.

Inter, interesse per Giovane: il Verona chiede circa 20 milioni

Giovane è stato accostato a tanti club sul mercato, a quanto pare non sarebbe interessato solo l’Inter, ci sarebbero anche il Milan, la Juve e il Borussia Dortmund. A gennaio potrebbe partire una vera e propria asta per portarlo via da Verona.

Il prezzo del giocatore brasiliano è sui 15-18 milioni di euro, ma il Verona punta a incrementarne il valore economico ulteriormente entro i prossimi mesi. Il talentuoso attaccante non si è reso protagonista soltanto con la maglia degli scaglieri, anche con le Nazionali giovanili a cui appartiene. Il mancino è molto legato all’Italia e quando ha ricevuto l’offerta dal club veronese non ha saputo dire no. Dalla sua parte l’Inter potrebbe avere maggiori opportunità proprio grazie al legame tra giocatore e il Belpaese. L’Italia lo ha quindi sempre affascinato e impressionato, tanto che in estate ha rifiutato diverse offerte da altri club europei per legarsi ai gialloblù guidati da Paolo Zanetti.