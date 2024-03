Inter, Thuram: “Vogliamo continuare a vincere trofei. Il razzismo un tema che mi sta a cuore”

Il numero 9 nerazzurro ha parlato non solo di calcio ma anche di tematiche importanti come il razzismo

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato alla rivista mensile dedicata al cambiamento “GQ Hype speciale Change is Good” dove si è raccontato sul tema razzismo, l’impatto con il calcio italiano, e sull’Inter di quest’anno, ecco ciò che ha detto.

Thuram: “L’Inter sta facendo un percorso che dura da anni”

“Questo gruppo non è nato l’anno scorso. Esiste da tre anni. L’anno scorso ha perso una finale di Champions che avrebbe potuto vincere, hanno vinto trofei e abbiamo intenzione di continuare a farlo. Certo, è facile aprire gli occhi ora, perché sta andando tutto molto bene, ma è un percorso che dura da anni”.

Poi sulla Serie A: “La Serie A è un campionato che mi ha stupito in positivo. Ovviamente lo conoscevo già, ma la preparazione tattica degli avversari è qualcosa di altissimo livello. Ogni squadra, dalla prima all’ultima, entra in campo con un’idea di gioco ben preciso, la conoscenza di ogni calciatore è molto alta”.

Per chiudere sul razzismo: “È normale che le persone chiedano a Marcus Thuram di essere un simbolo per la lotta contro il razzismo, perché ho una voce che può essere più ascoltata di altre. Ne sono cosciente e il tema mi sta molto a cuore. Non credo però che sia un singolo a poter cambiare le cose, è ovviamente un processo collettivo. Anche perché si tratta solo di capire che siamo umani”.