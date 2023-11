Dopo la difficile vittoria sul campo dell’Atalanta per 1-2, decisa dalle reti di Hakan Çalhanoglu e Lautaro Martinez, arriva un’altra piccola prova del 9 per l’Inter, che sul campo del Salisburgo ha l’occasione di qualificarsi definitivamente agli ottavi di finale di Champions League. Per gli austriaci la vittoria è l’unico risultato che conta per continuare a sperare di rimanere nella competizione.

Inter, ritorno in patria di Arnautovic

Senza dubbio il giocatore più atteso alla Red Bull Arena è Marko Arnautovic, tornato in gruppo di recente e pronto a gustarsi una bella trasferta europea con i compagni. Cresciuto calcisticamente proprio a Vienna, il trentaquattrenne sarà felicemente rivisto dai cittadini viennesi. Il suo percorso nelle giovanili lo ha visto giocare per: Floridsdorfer, Austria Vienna, First Vienna e Rapid Vienna.