Ritorno di fiamma per l’Inter nei confronti di Paulo Dybala. Ci avevano provato già due anni fa, ma poi l’argentino ha scelto la Roma. In questa finestra estiva potrebbe concretizzarsi la trattativa. La Joya potrebbe riavvicinarsi al club nerazzurro con l’addio di Arnautovic: garantirebbe ciò che manca all’attacco di Inzaghi.

Inter, ritorno di fiamma per Dybala, ostacolo Arnautovic

Paulo Dybala è un giocatore che sull’agenda di Marotta ha sempre avuto il suo spazio e chissà se la possibilità concreta si ripresenterà quest’anno. I due si conoscono da tanti anni, c’è un rapporto che va oltre a quanto accade sul campo da calcio. L’Inter ha bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei giocatori che ha attualmente in rosa Simone Inzaghi.

La Roma, in piena rivoluzione, potrebbe non trattenere l’attaccante argentino che, in cerca di una nuova destinazione potrebbe ritrovare Marotta con la sua Inter. Al momento non c’è nulla di concreto, ma in caso di addio di Arnautovic, Dybala sarebbe la prima scelta. Intanto l’ex Juve ha un solo anno di contratto con la Roma che, nella prossima stagione, dovrà garantirgli 8 milioni tra parte fissa e bonus. Questo potrebbe essere un motivo che garantirebbe all’Inter di non avere troppe difficoltà in caso chiedesse Dybala alla Roma. Non va ignorato che sul giocatore c’è una clausola da 20 milioni.