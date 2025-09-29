Inter, turnover contro lo Slavia Praga: le idee di Chivu

L’Inter si prepara al secondo match in programma per la Champions League. Cristian Chivu vuole mantenere il ritmo di marcia avuto contro l’Ajax. Il tecnico rumeno ha messo nel mirino quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva.

Inter, turnover in Champions League

Una vittoria contro il Praga significherebbe incassare tre punti importanti che rappresentano un sigillo sul cammino europeo. I nerazzurri dopo i cechi andranno ad incontrarsi con i belgi dell’Union Saint-Gilloise e i kazaki del Kairat, prima del terribile finale con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund. Di conseguenza contro la squadra di Simeone occorre arrivare con il pieno di punti in classifica, per ipotecare i playoff e credere alla Top-8.

Contro lo Slavia Praga Cristian Chivu ha in mente un po’ di turnover per far respirare i giocatori che corrono molto. Tra i pali dovrebbe così tornare Sommer, tenuto in panchina contro il Cagliari, in difesa Acerbi è favorito su De Vrij. Sulla parte destra torna Dumfries. Chivu ha Qualche dubbio in mediana, il tecnico potrebbe lasciare in panchina Mkhitaryan per fare spazio a Sucic. Barella e Calhanoglu saranno al loro posto, difficile sostituirli, a differenza di Frattesi e Zielinski che partiranno dalla panchina. In avanti spazio a Lautaro e Thuram anche se potrebbero partire dalla panchina lasciando iniziare Pio Esposito e Bonny.