Inter, tutti i retroscena sull’acquisto di Sucic

Il calciomercato dell’Inter, l’arrivo di Sucic

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni contrattuali legate al trasferimento di Petar Sucic all’Inter. Secondo quanto scritto dal quotidiano croato Vecernji List e successivamente riportato da “fcinternews.it”, il contratto del fantasista croato, prevede bonus specifici legati al raggiungimento di determinati traguardi sportivi con indosso la casacca nerazzurra. In particolare, la Dinamo Zagabria incasserà 500mila euro se l’Inter dovesse vincere lo scudetto e un ulteriore bonus della stessa cifra nel caso in cui il club nerazzurro raggiunga almeno i quarti di finale di Champions League.

La definizione di questo accordo avrebbe visto prevalere le richieste del club croato: inizialmente, infatti, l’Inter voleva che il premio per la Champions fosse legato al raggiungimento delle semifinali, ma alla fine ha accettato le condizioni poste dalla Dinamo. Un’altra novità rilevante è stata riportata dal quotidiano Telegram, che ha rivelato un criterio insolito per il conteggio delle presenze di Sucic. Ogni apparizione del giocatore inferiore ai 45 minuti sarà considerata come “mezza presenza” da sommare progressivamente. Questo approccio risulta piuttosto inusuale, poiché nei trasferimenti i bonus vengono solitamente legati alle presenze in cui il calciatore gioca dall’inizio o supera i 45 minuti di impiego. Infine, secondo 24Sata, l’intera commissione di gestione dell’operazione si attesta all’8,5%, con oltre il 90% degli introiti destinati alle casse della Dinamo Zagabria.