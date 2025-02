A partire da stasera, per un mese, si disegna il futuro dell’Inter. La gara contro il Genoa di stasera è l’inizio del tour de force che spetta ai nerazzurri e finisce il 16 marzo, giorno del match contro l’Atalanta a San Siro. Sette partite in ventitré giorni. Sette partite che decideranno la stagione in corso e il futuro della squadra di Simone Inzaghi.

Inter, sette gare per decidere il futuro

Il campionato prevede la doppia sfida con Napoli e Atalanta, le due concorrenti per lo scudetto, oltre a Genoa e Monza. Tra un mese la classifica inizierà a delinearsi, avrà sicuramente un aspetto diverso, forse definitivo per alcune situazioni. In Coppa Italia c’è il quarto di finale previsto contro la Lazio. Vincere significa trovare il Milan nella doppia semifinale, andando a giocare così il quarto e quinto derby stagionale.

Infine la Champions, sicuramente contro il Feyenoord è una delle partite principali. Superare gli olandesi significa tanto, non solo in termini economici. Il passaggio contro il Feyenoord significa anche trovare la vincente tra Bayern e Leverkusen nella fase successiva.

In queste sette gare serve l’Inter della scorsa stagione. E’ necessario avere determinazione, cinismo e tenacia. Può darsi che prima della sosta delle nazionali sia tutto come prima, un testa a testa in campionato, avanti in Champions e Coppa Italia.