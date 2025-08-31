Inter-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Chivu per la sfida con l'Udinese

Francesco Mario Fontana
CRISTIAN CHIVU GUARDA IN ALTO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Torna in campo l’Inter di Chivu, a San Siro arriva l’Udinese. Dopo la roboante vittoria all’esordio, prova del nove per i nerazzurri. Chivu conferma in attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram, a centrocampo confermato Sucic.

Inter – Udinese, le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.

