Inter-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Torna in campo l’Inter di Chivu, a San Siro arriva l’Udinese. Dopo la roboante vittoria all’esordio, prova del nove per i nerazzurri. Chivu conferma in attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram, a centrocampo confermato Sucic.
Inter – Udinese, le formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.