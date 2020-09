Inter: un centrocampo extralusso per vincere lo scudetto

Il centrocampo dell’Inter è quello che vale di più in Serie A

Con l’arrivo di Vidal il centrocampo dell’Inter dovrebbe essere al completo, Marotta ed Ausilio devono regalare a Conte l’ultimo tassello, un esterno di centrocampo.

Considerando i calciatori ancora sotto contratto come Nainggolan, che spinge per ritornare a Cagliari e Joao Mario che è in uscita, possiamo sicuramente dire, cifre alla mano, che il centrocampo dell’Inter è quello che ha più valore in Serie A.

Nella top 10 dei centrocampisti nel massimo campionato italiano, l’Inter può contare su 4 giocatori, gli altri sei appartengono 2 alla Lazio, due alla Juventus, uno alla roma ed uno al Napoli.

Insomma Conte questo anno non ha alibi, le sue richieste sono state esaudite, ed il ruolo di favorita per questo campionato spetta di diritto all’Inter.