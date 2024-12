Inter versione scudetto, a Cagliari arrivano tre punti pesanti (0-3)

L’Inter asfalta il Cagliari e sogna il tricolore

L’Inter c’è, i nerazzurri superano 3 a 0 in trasferta il Cagliari e sognano lo scudetto. La formazione di Inzaghi conquista tre punti pesanti grazie alle reti di Bastoni, Calhanoglu e Lautaro Martinez e si prepara per la Supercoppa con il morale alle stelle. Vittoria importante per la classifica e per il morale, il ritorno al gol di capitan Lautaro Martinez la ciliegina sulla torna in terra sarda.

CAGLIARI-INTER 0-3 il tabellino

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet 5,5; Zappa 5, Mina 6 (1′ st Wieteska 5), Luperto 5,5, Obert 5,5 (14′ st Marin 5,5); Zortea 5,5, Adopo 5,5, Makoumbou 5 (28′ st Viola 5,5), Augello 5,5; Gaetano 5,5 (14′ st Pavoletti 5,5); Piccoli 5,5 (39′ st Felici sv)

A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone

Allenatore: Nicola

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 7; Dumfries 6,5, Barella 7 (28′ st Zielinski 6), Calhanoglu 7 (34′ st Asslani sv), Mkhitaryan 6,5 (34′ st Frattesi sv), Dimarco 6,5 (28′ st C. Augusto 6); Thuram 6,5 (34′ st Taremi sv), Lautaro 7

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta

Allenatore: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 8′ st Bastoni (I), 26′ st Lautaro Martinez (I), 33′ st rig. Calhanoglu (I)