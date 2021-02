Inter, un buon mercato per una grande stagione

L’Inter, nonostante abbia perso gran parte delle opportunità di questa stagione, iniziando dall’uscita dalla Champions League già dalla fase a gironi, senza conquistare neanche il terzo posto, che avrebbe concesso l’accesso all’Europa League, è stata anche eliminata dalla Coppa Italia. Quest’anno l’unico obiettivo rimasto è il campionato. Dopo il sorpasso al Milan, e la vetta della classifica conquistata, domenica ci sarà il derby. Scontro diretto che potrà dire tanto sul futuro del campionato. Ma la società del gruppo Suning guarda anche al futuro, pensando al prossimo mercato.

Beppe Marotta punta sui giovani del futuro

Beppe Marotta non si lascia sfuggire i grandi talenti e cerca di portarne dei nuovi al Centro Sportivo Appiano Gentile. L’ultimo nome sul taccuino del ds nerazzurro è quello di Gianluca Mancini. L’Inter cerca di rinforzare la sua rosa per la prossima stagione, per evitare di commettere gli errori di quest’anno e, secondo quanto riportato su Leggo, Marotta è sulle tracce del difensore della Roma. Da quando è approdato nel team giallorosso, nella stagione 2019-20, il 24enne ha subito una crescita in progressione, diventando così un giocatore insostituibile. L’ex Atalanta è perfetto per il progetto dell’Inter e andrebbe a rinforzare l’organico di Antonio Conte. Il difensore non è passato inosservato, occhio anche a Carlo Ancelotti che potrebbe cercare di portarlo in Premier League.