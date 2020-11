Inter, verso Sassuolo: dubbio Brozovic, cambiano gli esterni

Domani al Mapei i nerazzurri si giocheranno molto contro il Sassuolo di De Zerbi

Domani alle 15 l’Inter giocherà la gara delle verità contro il Sassuolo. Al Mapei la squadra di Antonio Conte non può più fallire dopo il disastro in Champions League e i punti persi nelle precedenti gare di campionato. Per la trasferta di Reggio Emilia, l’allenatore nerazzurro ritrova Marcelo Brozovic. Il croato è in attesa di svolgere le ulteriori visite mediche per tornare ad allenarsi con i compagni dopo che è risultato negativo al tampone. Il centrocampista potrebbe essere convocato ma difficilmente partirà titolate, spiega La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo di Conte è quello di averlo al massimo della condizione per la sfida cruciale contro il Borussia Mönchengladbach, considerando anche l’assenza per squalifica di Arturo Vidal. Con i vari Naingollan e Eriksen che attendono di avere una chance dal 1’, il tecnico leccese dovrebbe confermare il centrocampo visto contro il Real Madrid composto da Gagliardini, Barella e Vidal. Scalpita Sensi ma l’ex Sassuolo deve ritrovare ancora la giusta forma. Sulle fasce, afferma la rosea, Darmian e Perisic potrebbero far rifiatare Hakimi e Young. Ipotesi turnover per Skriniar.