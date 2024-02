Inter, Zazzaroni: “Thuram non fa rimpiangere Lukaku, devo dar ragione ad Ausilio”

La sfida tra Roma e Inter di domani metterà di fronte due calciatori per certi versi simili, la cui storia si è intrecciata la scorsa estate: Lukaku e Thuram. Quest’ultimo è stato infatti scelto dall’Inter proprio per sostituire l’attaccante belga, che in estate ha incredibilmente deciso di voler lasciare Milano.

Zazzaroni lancia Thuram, degno sostituto di Dzeko e Lukaku

A parlare dei due attaccanti sulle colonne del Corriere dello Sport ci pensa Ivan Zazzaroni, costretto a ricredersi vista la grande annata del francese: “Ero convinto che Marcus Thuram avrebbe fatto rimpiangere Lukaku: ventisei anni, ventisette ad agosto, non era ancora riuscito a sfondare e non sembrava in grado di sostituire degnamente Big Rom e, per certi versi, anche Dzeko – si legge -. Sei mesi dopo devo dar ragione a Piero Ausilio che già nella prima estate di Inzaghi all’Inter aveva trovato l’accordo – contratto chiuso – con Mino Raiola, a quel tempo agente del francese, e completato un pacchetto d’attacco formato da Lautaro, Dzeko e, appunto, il figlio di Lilian.”