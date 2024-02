Verso Roma-Inter, Lukaku vuole il riscatto | Che attacco con Dybala e Pellegrini

Sabato alle 18 in programma c’è una sfida che vale tantissimo sia in chiave Scudetto che nella corsa per un posto in Champions League. Sarà il primo vero test per Daniele De Rossi che aveva già parlato dell’Inter nel pre-partita della sfida col Cagliari definendola la più forte del campionato con grandi giocatori anche in panchina.

Roma-Inter, De Rossi si affida alle certezze in attacco

La Roma dovrebbe sfidare i nerazzurri con gli stessi undici del match vinto contro il Cagliari. Potrebbe tornare Smalling ma il tecnico si affiderà alla coppia Mancini-Llorente con Angeliño che ritroverà spazio sulla sinistra e Karsdorp a destra. Centrocampo confermato con Cristante, Paredes e Pellegrini che sta vivendo una nuova era in giallorosso. Il tridente offensivo dovrebbe essere confermato con El Shaarawy a sinistra oltre ai due giocatori chiave Lukaku e Dybala a sfidare l’Inter. Il belga cerca il riscatto dopo la partita di andata in cui ha faticato come tutti i compagni in quel di San Siro.