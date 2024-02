Roma, Smalling vicino al rientro | Già convocato contro l’Inter?

La Roma tornerà ad allenarsi oggi a Trigoria per preparare il big match contro l’Inter, in programma sabato alle 18:00. Daniele De Rossi sta pian piano recuperando tutti i giocatori della rosa e la curiosità ora è tutta sulla data del rientro di Chris Smalling tra i convocati.

Chris Smalling, si avvicina il rientro dopo gli attacchi di Mourinho e la cura De Rossi

Questi saranno giorni decisivi per capire se l’inglese potrà tornare a disposizione per la gara contro l’Inter di sabato prossimo. Daniele De Rossi, in conferenza stampa, aveva annunciato il suo prossimo recupero o dalla gara contro i nerazzurri o da quella contro il Feyenoord o, male che vada, nelle prossime settimane. L’inglese è tornato a lavorare in parte con il gruppo da inizio febbraio, andando con molta cautela ma registrando buoni segnali.

Smalling non gioca addirittura dalla gara contro il Milan dello scorso primo settembre. Ha disputato appena 245 minuti in stagione, frutto delle gare contro Hellas Verona, Salernitana e, appunto, Milan. José Mourinho l’ha spesso punzecchiato in questi mesi, dicendo che ci sono giocatori che reggono bene il dolore e altri che lo sopportano meno. Lo Special One aveva confessato che l’infortunio dell’inglese gli aveva rovinato la stagione.