Tovalieri: “Roma-Cagliari? Bel gioco ed entusiasmo. Mourinho? La squadra ora è più tranquilla”

Sandro Tovalieri, ex attaccante di Roma e Cagliari, ha parlato a Radio Radio delle vittoria di ieri sera della squadra di De Rossi:

“Vittoria facile, perché l’ha resa facile la Roma. Ha avuto un approccio importante creando subito l’azione del primo gol. Abbiamo fatto la più bella partita con un intensità notevole soprattutto nei primi 45 minuti. Si sono viste trame di gioco e non più palloni lunghi. Sovrapposizioni, cambi di gioco, profondità degli attaccanti: credo sia stata una serata bellissima, sempre con una cornice fantastica. Son tre vittorie che danno entusiasmo, ci permettono di stare lì, al ridosso del quarto posto. La squadra l’ho vista anche molto meglio fisicamente. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Mi dispiace per la situazione del Cagliari che mi è sembrata una squadra in netta difficoltà. Mi dispiace tanto anche per il mister. La Roma ha anche sofferto queste partite, non dimentichiamocelo. Quindi è stata una prestazione molto importante”.

“Mourinho? L’ho difeso per la Conference, ma c’erano le basi per un cambio in panchina”

Su Mourinho: “Io l’ho difeso a spada tratta perché ci ha regalato una Conference, una finale di Coppa UEFA non proprio limpidissima purtroppo con quell’arbitro. Però credo si siano create le basi per un cambio, perché anche la squadra l’ho vista molto più serena e tranquilla. Prima si facevano partite molto rissose. Ora la squadra è molto più serena. Normale che ci vuole tempo. Il calendario ti può aver dato sicuramente una mano, però all’andata con Salernitana e Verona abbiamo fatto un punto risicato all’88esimo con il secondo gol di Belotti”.