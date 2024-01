Zazzaroni svela: “Pioli sarebbe una buona opzione per il Napoli. Buongiorno al Milan? Cairo ha deciso così..”

Il direttore conferma la pista dell'allenatore del Milan per il club di De Laurentiis

Intervenuto durante la trasmissione Radio Gol in programma su Radio Kiss Kiss, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del possibile arrivo di Pioli al Napoli e non solo.

Zazzaroni: “Conosco Pioli. Barak al Napoli non ti cambia nulla”

Queste le sue parole:

“Pioli lo conosco da sempre, è un professionista capace, conosce molto bene il campionato e per il Napoli potrebbe essere una buona opzione. Barak? Non penso sia il centrocampista che può farti svoltare. Il Napoli deve lavorare assolutamente sul centrale difensivo, deve comprare giocatori che siano pronti subito e siano competitivi. Buongiorno? Il Torino non lo vende, il ragazzo vuole restare dov’è. E’ bellissimo vedere un legame cosi tra un giocatore e la società”.