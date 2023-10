Come si legge sulle pagine di Tuttosport va segnalato l’ingresso sempre più impattante di Oaktree nelle vicende societarie dell’Inter. In base ai patti presi nel maggio 2021, in cambio del finanziamento da 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl (una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter), il fondo americano ha ottenuto in pegno il club. Nel caso in cui Suning non ripagasse il debito, Oaktree prenderebbe il controllo di Grand Tower.

Inter, Zhang cerca finanziatori

Steven Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs di trovare nuovi partner per l’operazione di rifinanziamento, nel tentativo di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle che proporrebbe Oaktree (si vocifera interessi al 22%). Il Sole 24 Ore ieri ha rivelato due interlocutori interessati, ovvero Sixth Street e Ares Management. I primi hanno gettato un’ancora di salvataggio al Barcellona acquistando il 25% dei diritti televisivi del club derivanti dalla Liga per i prossimi 25 anni; Ares Management invece ha contribuito in modo decisivo alla riqualificazione di Stamford Bridge raccogliendo 460 milioni di euro. Un accordo vantaggioso con uno dei due partner, permetterebbe a Suning di scavallare la data del 20 maggio, quando dovrà essere onorato il debito con Oaktree.