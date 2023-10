Marko Arnautovic ha ripreso ad allenarsi sul campo dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato nella partita di campionato il 16 settembre. L’attaccante austriaco ha svolto un lavoro differenziato in compagnia dello staff medico e dei preparatori atletici, ma ha ripreso a lavorare con la palla e con i compagni.

Inter, il possibile rientro di Arnautovic

Arnautovic è ancora out per la partita di campionato contro il Torino, ma il suo recupero procede a buon ritmo e potrebbe rientrare in campo già nella prossima settimana. L’Inter spera di poter contare su Arnautovic per la partita di ritorno di Champions League contro la Real Sociedad.