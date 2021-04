Inter, il ritorno di Zhang

L’Inter riabbraccia Zhang nel rush finale di campionato. Il presidente nerazzurro rientra in Italia con buone notizie: sono in arrivo i 250 milioni di euro dal fondo Bain Capital che potrebbero essere un prestito in carico a Great Horizon srl, cioè la società con cui Suning controlla il 68,55% dell’Inter.

Inter, carta bianca ad Antonio Conte

L’Inter in questo modo ha liquidità, che non va ad aggravare la situazione debitoria: a Bain Capital andranno azioni nerazzurre ma il rimborso del finanziamento sarebbe a carico di Suning e non dell’Inter. E così si avrebbe un finanziamento soci e non un aumento di capitale come inizialmente ipotizzato. Questa nuova liquidità aiuterebbe l’Inter a dare ad Antonio Conte carta bianca per i prossimi acquisti sul mercato. Quindi l’allenatore nerazzurro avrà modo di confermare i big e di ritoccare la squadra ma sempre in linea col principio degli acquisti finanziati dalle cessioni.

ll ritorno di Steven Zhang in Italia è vicino, sarà a Milano domani, e venerdì sarà subito a lavoro per numerosi impegni in agenda presi già da tempo. Zhang andrà ad Appiano a salutare la squadra e poi tanto su cui lavorare: il finanziamento, il nuovo stadio e il vertice di fine anno con Conte.