Rinnovo Donnarumma

Oramai è come una telenovelas il Rinnovo di Donnarumma. Il giocatore non riesce a trovare l’intesa con il club che non ha intenzione di cedere, per il momento, alle richieste del procuratore. Il Milan non riesce ad andare oltre gli 8 milioni a stagione. Portiere e agente ne chiedono 10 più bonus.

Rinnovo Donnarumma, si fa in caso di qualificazione

La qualificazione alla prossima Champions League è in dubbio per il Milan. Gli ultimi flop della formazione rossonera hanno messo a repentaglio l’obiettivo, scivolando dalla seconda alla quinta posizione in classifica. Il rinnovo di Donnarumma dipende anche da questo. In caso di partecipazione alla prossima edizione della coppa dalle lunghe orecchie, ci sarà possibilità di cedere alle richieste economiche del giocatore, caso contrario, il Milan si lancerà su un nuovo portiere, nei piani Maignan.

Sembrerebbe avere anche una data il futuro del numero 99 del Milan: 9 maggio. Una situazione che rende lo spareggio Champions dell’Allianz Arena in programma domenica 9 maggio importante anche per il rinnovo di contratto dell’estremo difensore. Senza qualificazione alla coppa più importante, l’addio del portiere ai rossoneri sarebbe infatti quasi certo e senza i soldi che porta la Champions, sarebbe impensabile per la Juve, che già vive una situazione difficile, fare un investimento così importante.