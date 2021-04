Calciomercato Roma

La Roma, con un finale di stagione strano, tra campionato abbandonato e tutta la concentrazione sulla semifinale di Europa League contro il Manchester United, pensa anche al futuro. Con l’arrivo di Maurizio Sarri per la prossima stagione, anche il calciomercato inizia a definirsi.

Calciomercato Roma, arriva Milik

La Roma ha messo già in atto la propria rivoluzione e continua sulla stessa linea già da un anno. In questo momento, mentre per la panchina sembra aver risolto, chiamando Maurizio Sarri a rimpiazzare Paulo Fonseca, si pensa anche ad un’altra importante priorità: l’acquisto di un centravanti. Edin Dzeko è sicuro già da tempo che saluterà la formazione giallorossa, e il primo nome vicino alla Roma è Milik.

La scorsa estate già si era parlato di questa possibilità, sembrava tutto fatto. Fienga aveva messo in piedi un piano perfetto, saltato poi in extremis, il quale prevedeva Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma. Ritorno di fiamma per Milik, che oggi è tornato d’attualità per il mercato giallorosso, ed è legato proprio all’arrivo di Sarri. Presto ci sarà un incontro tra il procuratore dell’allenatore e la dirigenza capitolina, ma intanto si delineano già gli obiettivi di mercato e portare il polacco a Roma non sarà facile.