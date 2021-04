Calciomercato Inter

L’Inter ha puntato gli occhi sull’attaccante della Stella Rossa, Andrija Radulovic. Il giocatore serbo è un talento ed è rientrato nella lista dei desideri di molti club europei. Marotta e il suo staff ci stanno lavorando da un po’, l’intesa per portare il talentuoso attaccante a Milano è stata già avviata da un po’.

Calciomercato Inter, si fa dura per Radulovic

I migliori club d’Europa seguono da vicino la nuova promessa della Stella Rossa, Andrija Radulovic. Come fanno sapere dalla Spagna, anche il Barcellona si è unito alla corsa per l’attaccante della Stella Rossa. Oramai il serbo è corteggiato da diversi top club: tra questi, oltre all’Inter, vengono citati anche Manchester City, Tottenham, Benfica e Milan. Il giovane attaccante quest’anno ha collezionato già nove presenze in prima squadra, con l’ultima però risalente allo scorso 18 dicembre. Il giocatore è stato anche chiamato in Nazionale, ha una presenza con la Nazionale Serbia Under 17. Il suo talento, unito a una situazione contrattuale particolarmente invitante, in scadenza nel 2022, può liberarsi per 5 milioni di euro, rischiano di generare una vera e propria asta europea: l’Inter c’è, ma servirà una mossa rapida per anticipare la concorrenza, sempre più folta e agguerrita.