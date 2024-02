Inter, Zielinski ha già svolto le visite mediche in segreto

È noto ormai da qualche giorno che Taremi domani effettuerà le visite mediche in vista del suo passaggio all’Inter in estate. Ciò che non si sapeva è che Piotr Zielinski le ha già svolte questa mattina in segreto. Come per l’attaccante iraniano del Porto, anche il centrocampista polacco del Napoli arriverà nella squadra di Inzaghi a parametro zero.

Inter, ecco i numeri di Zielinski

Piotr Zielinski è nato il 20 maggio 1994 nella Bassa Slesia, in Polonia. A 17 anni viene prelevato dall’Udinese, e oltre alla maglia bianconera ha vestito i colori di Empoli e Napoli. In carriera ha giocato 442 partite, realizzando 55 gol e fornendo 55 assist. In questa stagione ha disputato finora 27 partite, condite da 3 gol e 3 assist.