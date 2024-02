Ausilio: “Zielinski e Taremi? Ci stiamo lavorando. Rinnoveremo i contratti di Lautaro e Barella”

Ausilio Rivela: Rinnovi in Vista per Lautaro e Barella, Trattative Aperte per Zielinski e Taremi.

Nel recente incontro con i media, Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro di alcuni pezzi pregiati della rosa nerazzurra, nonché sulle strategie di mercato del club. Le sue parole illuminano le ambizioni dell’Inter nel mantenere alta la competitività sia in campo nazionale che europeo. Le dichiarazioni del DS dei Neroazzurri sono state rilasciate durante l’evento “Amico dei Bambini” ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche FCInter1908.it.

Le parole di Ausilio sul futuro di Lautaro e Barella

Ausilio ha confermato l’intenzione dell’Inter di rinnovare i contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, due pilastri fondamentali del progetto tecnico guidato da Simone Inzaghi. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di blindare i talenti nerazzurri per le prossime stagioni.

Per il rinnovo di Lautaro c’è fiducia? Lui dice che non c’è da preoccuparsi..

“Se l’ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. C’è sicuramente fiducia, c’è soprattutto la stessa intenzione. Ambo le parti vogliono prolungare questo rapporto, è normale che c’è una negoziazione in corso. Come in tutte le cose ci vuole un po’ di pazienza”.

Lo stesso vale per Barella?

“Vale per il rinnovo di tutti i giocatori importanti dell’Inter, sono tanti. Abbiamo iniziato con quelli più urgenti, qualcuno aveva scadenze più immediate di Barella e Lautaro..”

Ausilio su Zielinski e Taremi: “Inutile nascondersi..”

Nell’ottica di rafforzare ulteriormente la squadra, Ausilio ha aperto alla possibilità di nuovi arrivi. In particolare, ha menzionato le trattative per Zielinski e Taremi, due giocatori che potrebbero apportare valore aggiunto al centrocampo e all’attacco dell’Inter. Le discussioni con i rispettivi club sono già iniziate, testimoniando l’attiva ricerca di opportunità di mercato da parte della dirigenza, il DS ha riferito: “Inutile nascondersi, sono situazioni sulle quali stiamo lavorando. Non dobbiamo dare tempi, date o ultimatum. Abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando con questi giocatori, ci sono stati contatti, vediamo se porterà a qualcosa di definitivo”.

Sabato c’è la Roma di Dybala e Lukaku, sarà dura?

Guardando ai prossimi impegni, Ausilio ha sottolineato l’importanza delle partite imminenti, in particolare il confronto diretto con la Roma di Dybala e Lukaku: “La Roma è una squadra molto forte, viene da tre vittorie consecutive, ha cambiato allenatore, si gioca in uno stadio importante, arriverà un’Inter determinata che vuole continuare il suo percorso”.