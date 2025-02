Inzaghi: “Abbiamo sbagliato completamente partita ma non facciamo drammi. Io primo responsabile”

Simone Inzaghi analizza ai microfoni di Sky la sconfitta nel recupero contro la Fiorentina.

Le parole di Inzaghi

“Abbiamo sbagliato completamente la partita. È mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, non siamo stati bravi a reagire. Il responsabile sono io, ci servirà: la analizzeremo, non è il momento di fare drammi ma la sconfitta fa male per come è maturata. Questa squadra non finisce con questa sconfitta, l’ultima in campionato era arrivata 4 mesi fa. Tra tre giorni e mezzo dobbiamo incontrare di nuovo la Fiorentina: non voglio alibi, non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre”.