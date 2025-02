La corsa allo scudetto è tosta quest’anno, il Napoli di Antonio Conte non risparmia nessuno e per l’Inter non sarà semplice. Ma a sfavore dei nerazzurri ci si mettono anche gli errori degli arbitri. Ebbene sì, l’Inter, da questo punto di vista non ha una gran fortuna. Secondo gli ultimi dossier sulle “sviste arbitrali” la Beneamata ha subito già 3 episodi decisivi su 5.

Inzaghi non ha torto: ecco gli errori di gennaio

Il derby di domenica è stato segnato da diversi errori, a fine gara il tecnico dell’Inter si è sfogato a fine partita, dove ha elencato i torti arbitrali subiti dalla sua squadra. Torti giusti, perché confermati anche dagli esperti e sottolineati da diversi quotidiani. Nello specifico sono 5 i macro episodi contro l’Inter nel nuovo anno, nello specifico dal 6 gennaio a Riyad fino al 2 febbraio.

La lista degli episodi è lunga. Dopo la Supercoppa contro i rossoneri, ricordando il fallo Morata su Asllani; la serie è proseguita con il contatto in area tra Thuram e Skorupski nel match Inter-Bologna. Si prosegue con l’episodio nella sfida contro l’Empoli, con il brutto episodio di Ismajli e l’evidente braccio largo di Baschirotto nella gara con il Lecce. La ciliegina sulla torta arriva nel derby con i cugini, domenica sera.

Anche se la società evita di alzare polveroni controproducenti, infatti ieri Marotta ha evitato ogni polemica, non vuole dire che lo sfogo di Inzaghi non sia stato condiviso. Al contrario, quanto manifestato dall’allenatore rispecchia anche il pensiero del club.