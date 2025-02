La rivoluzione del Milan sul mercato di gennaio si è conclusa con il botto: tre giocatori in entrata e tre in uscita.

Il Milan è intervenuto pesantemente sul mercato di gennaio per regalare a Sergio Conceiçao una rosa più competitiva e in grado di lottare per il quarto posto. Per la società è importante centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, sia dal punto di vista sportivo che economico.

Milan, Joao Felix ha scelto la numero 79

Il mercato invernale è chiuso, la società che più ha investito in questa sessione è stato proprio quella del Diavolo. Il botto finale è stato l’acquisto di Joao Felix, che ha lasciato il Chelsea. Prima del portoghese i rossoneri avevano chiuso con Gimenez. La società lombarda totalmente scatenata ieri, l’ultimo giorno del mercato invernale ha visto i rossoneri mettere a segno tre colpi in entrata e tre in uscita: sono arrivati Joao Felix dal Chelsea, Warren Bondo dal Monza e Riccardo Sottil dalla Fiorentina, mentre sono andati via Noah Okafor (Napoli), Ismael Bennacer (Marsiglia) e Kevin Zeroli (Monza).

I rossoneri avevano bisogno di un uomo valido in attacco, Joao Felix, talento portoghese espressamente richiesto dal neo tecnico Conceiçao, sicuramente darà alla squadra il giusto valore. Joao Felix ha scelto la maglia numero 79 per la sua avventura al Milan. Un numero inusuale per il mondo del calcio, ma non per i colori rossoneri, dato che, fino a due stagioni fa, quel numero lo ha indossato Franck Kessie.