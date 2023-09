Inzaghi ammette: “Difficile tener fuori un Thuram così. Ora ho bisogno di tutti”

Intervistato da Amazon Prime Video, Simone Inzaghi ha parlato nel post gara della sfida contro la Real Sociedad: “Avevo previsto che potesse andare così, affrontavamo un avversario di valore, non abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere in partita. L’abbiamo pareggiata e alla fine volevamo vincere. Era l’esordio, ci prendiamo questo punto, abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia cioè che la Real Sociedad è una buona squadra”.

Inzaghi: “La Real Sociedad è una buonissima squadra”

Rifaresti le stesse scelte?

“Avevo tanti giocatori stanchi, ne ho cambiati quattro rispetto a domenica, nel primo tempo ha sofferto tutta l’Inter non solo quattro. Sommer ci ha aiutati a restare in partita e abbiamo fatto bene gli ultimi 20 minuti”.

Difficile tenere fuori un Thuram così.

“Sì ma è facile dirlo dopo, abbiamo bisogno di questo, abbiamo una rosa che abbiamo bisogno di sfruttare. Tanti giocatori hanno avuto problemi dopo il derby e dobbiamo fare delle valutazioni molte attente”.

Come mai hai fatto tutti questi cambi dopo un gran derby?

“Ho bisogno di tutti, avrei fatto anche qualche altro cambio ma avevo giocatori che non stavano benissimo e ho optato per cambiarne 4. Giocare dopo le nazionali, dopo un derby, era giusto fare così. Con i se e i ma non si va da nessuna parte. bravi i ragazzi che sono rimasti sempre in partita”.