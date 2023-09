Lautaro salva l’Inter | Solo un pari per la squadra di Inzaghi

Si sapeva sarebbe stata una partita complicata quella dei nerazzurri, per tanti motivi, compreso quello del derby vinto sabato scorso e così è stato. La Real Sociedad parte subito forte e al 4′ colpisce un palo con Barrenetxea. Inter già in confusione, con la squadra spagnola che non si accontenta e continua a spingere e pochi secondi dopo realizza il vantaggio grazie ad un errore di Bastoni che permette ad Brais Méndez di mettere la palla in porta. L’Inter prova a reagire anche se il gioco è segmentato visti i tanti falli e l’agonismo messo in campo dalla squadra di Alguacil. Il primo tempo si chiude con addirittura con Le Normand che sfiora il gol del raddoppiol.

L’Inter è sotto ma non demorde anche se la Real Sociedad ha in mano completamente il pallino del gioco. Inzaghi cambia e pure in fretta: dentro Thuram, Frattesi e Dimarco, fuori Arnautovic, Asllani e Bastoni. Siamo al 69′ l’Inter rischia ancora perchè Merino colpisce la traversa ma l’Inter è sotto di un gol e ha il dovere di riuscirci. E’ il momento della scintilla, fuori De Vrij e dentro Acerbi, e l’Inter si vede annullare un gol irregolare dal Var per fuorigioco di Carlos Augusto, ma i nerazzurri sono lì, non mollano e cercano la rete del pareggio. E proprio quella arriva pochi minuti più tardi grazie a Lautaro Martinez, che all’87’ sigla la rete del pareggio che regala un punto e un po’ più di serenità al tecnico Simone Inzaghi.

TABELLINO:

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney (dal 16′ st Munoz); Barrenetxea (dal 16′ st Cho), Zubimendi, Merino, Mendez (dal 40′ st Pacheco); Kubo (dal 27′ st Odriozola), Oyarzabal (dal 27′ st. Sadiq). A disposizione: Ayesa, Unai Marrero, Odriozola, Munoz, Cho, Zakharyan, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya. Allenatore: Imanol Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (dal 31′ st Acerbi), Bastoni (dal 10′ st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (dal 10′ st Frattesi), Mkhitaryan (dal 25′ st Alexis Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic (dal 10′ st Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Thuram, Klaassen, Acerbi, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Alexis Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 4′ pt Mendez, al 41′ st Lautaro

Ammonizioni: Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Traore, Zubeldia