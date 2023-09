Thuram e Lautaro Martinez travolgono la Fiorentina | Prima sconfitta per Italiano

Inter e Fiorentina è il terzo ed ultimo big match della terza giornata. I nerazzurri tornano a San Siro davanti ai propri tifosi per conquistare tre punti fondamentali contro un avversario insidioso come la Fiorentina. I precedenti con i Viola dicono che per i ragazzi di Inzaghi è sempre difficile gestire il match, perciò ci vorrà tutta l’esperienza del centrocampo ed attaccanti cinici e determinati. Le due squadre da subito mostrano di voler ad ogni costo i tre punti, ma l’Inter sembra avere un passo in più. La Fiorentina sa che dovrà correre ma riesce a fare un ottimo pressing che mette in difficoltà il centrocampo nerazzurro. Tanti passaggi nello spazio per la Viola che ci prova in tutti i modi a bucare la difesa solida di Inzaghi, ma senza avere successo. Fiorentini fin qui molto precisi fino al minuto 24, quando Dimarco recupera un pallone sulla trequarti avversaria e la mette sulla testa di Thuram che sigla l’1 a 0 per i nerazzurri. Si presenta così il francese a San Siro. 1 a 0 all’intervallo.

Inter, Lautaro Martinez illumina San Siro

Nel secondo tempo cambia la trama, l’Inter entra decisa con l’intento di chiudere la partita. E così accade. Al minuto 53, infatti, i nerazzurri raddoppiano con un grande gol di Lautaro Martinez, ma ancor più bello è l’assist fornito da Thuram al bacio, ma il 2 sul tabellino dura poco perchè cinque minuti viene fischiato un calcio di rigore ai danni proprio del numero 9 dell’Inter, realizzato da Calhanoglu con grande freddezza. Ma non finisce qui, a chiudere i giochi ci pensa ancora il capitano Lautaro Martinez che raccoglie un delizioso cross di Cuadrado, appena entrato, e la insacca per la seconda volta in rete. Doppietta per il Toro. La Fiorentina non può nulla contro l’armata di Inzaghi, che arriva alla sosta a punteggio pieno per poi pensare al Derby con il Milan.

Inter-Fiorentina, tabellino e risultato (4-0)

Reti: 23′ Thuram, 53′ Martinez La., 58′ Calhanoglu, 73′ Martinez La.

Ammonizioni: Barella, Ranieri

INTER: Sommer Y. (Portiere), Darmian M., de Vrij S., Bastoni A., Dumfries D. (dal 25′ st Cuadrado J.), Barella N. (dal 14′ st Frattesi D.), Calhanoglu H., Mkhitaryan H., Dimarco F. (dal 25′ st Carlos Augusto), Martinez La., Thuram M. (dal 25′ st Arnautovic M.). A disposizione: Agoume L., Asllani K., Audero E. (Portiere), Bisseck Y. A., Calligaris A. (Portiere), Kamate I., Klaassen D., Pavard B., Sarr A. M. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA: Christensen O. (Portiere), Dodo, Milenkovic N., Ranieri L., Biraghi C., Arthur Melo, Mandragora R., Gonzalez N. (dal 10′ st Infantino G.), Bonaventura G. (dal 10′ st Brekalo J.), Kouame C. (dal 1′ st Sottil R.), Beltran L. (dal 1′ st Nzola M.). A disposizione: Amatucci L., Comuzzo P., Duncan A., Kayode M., Kokorin A., Martinelli T. (Portiere), Martinez Quarta L., Mina Y., Parisi F., Terracciano P. (Portiere) Allenatore: Italiano