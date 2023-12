Inter in campo questa sera nel posticipo contro la Lazio, Inzaghi vuole i tre punti per allungare sulla Juventus. Il tecnico dei nerazzurri si affida in attacco alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Thuram, in difesa spazio al giovane Bisseck con Acerbi e Bastoni, Darmian avanzerà in mediana al posto dell’indisponibile Dumfries.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barela, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.