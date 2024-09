Inzaghi, ma che sfortuna. Per Leris rottura del crociato e stagione finita. Pisa in cerca di un sostituto? Può essere

Le sfortuna a quanto pare regna sovrana a Pisa, dopo l’infortunio per Esteves nella gara amichevole contro l’Inter, anche Leris subisce un grave infortunio sabato pomeriggio e per lui la stagione può considerarsi chiusa. Da quanto trapela, l’ex Sampdoria e Brescia avrebbe subito la rottura del crociato, con tempi di recupero molto lunghi, per lui stagione sfortunata, considerando il suo ottimo rendimento n questa prima parte di stagione.

Inzaghi deve far fronte a due infortuni gravi, sulla fascia resta l’adattato Tourè, ed anche Calabresi ma è possibile che il Pisa vada alla ricerca di un sostituto.

Un possibile nome potrebbe essere quello di Nikolas Spalek, attualmente senza squadra che con Inzaghi ha trascorso una stagione a Brescia.