Inzaghi non rischia: Calhanoglu non convocato per la partita contro il Verona

Come da previsione, Hakan Calhanoglu, che aveva rimediato una leggera elongazione alla coscia sinistra in nazionale, non prenderà parte alla trasferta di domani contro l’ Hellas Verona.

Inter, chi prende il posto del turco?

Inzaghi opta per la cautela: Come riportato da ‘Sky Sport’, Calhanoglu rimarrà ad Appiano Gentile per lavorare in vista dell’importante match di Champions League casalingo di martedì contro i tedeschi del Lipsia. Con ogni probabilità, al posto del mediano neroazzurro, giocherà il suo naturale sostituto, Asllani, che dopo un periodo difficile a causa di qualche infortunio di troppo, è pronto a prendere in mano le chiavi del centrocampo dell’Inter. Occasione importante quindi per l’albanese che avrà l’occasione di mettersi in mostra in una partita comunque molto importante per i neroazzurri.