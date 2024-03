Inzaghi preoccupato: “L’Atletico in casa si trasforma e noi abbiamo un minimo vantaggio..”

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter, Simone Inzaghi ha presentato la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico nerazzurro si è detto preoccupato visto che si ripartirà dall’1-0 dell’andata.

Inzaghi: “Non so cosa farà Simeone”

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro: “Non so cosa farà Simeone, io so che l’Atletico gioca con lo stesso nostro sistema: a volte ha cambiato, è passato 4-4-2, ma non penso che i moduli facciano la differenza. Quella la farà l’interpretazione dei giocatori, io ho la fortuna di avere un grande gruppo e domani sera siamo qui per fare una partita importante”.

Ha parlato di un Atletico che si trasforma in casa. Cosa la preoccupa, il ritorno di Griezmann o altro?

“È un dato di fatto, l’Atletico qui in casa si trasforma. In Liga sarebbe al primo posto se giocasse solo in casa: su 14 partite 13 vittorie e un pareggio. Penso che nelle ultime 29 abbia perso solo con l’Athletic: io la vidi in TV e non meritava di perdere. Sappiamo tutti cosa è l’Atletico, che grande allenatore è il Cholo che è un amico ed è stato un grandissimo compagno di squadra. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che il Metropolitano per l’Atletico è un punto di riferimento, sapendo che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo”.