Irlanda del Nord-Danimarca, le ultimissime sulle formazioni

Danimarca, a caccia del primo posto nel girone, in campo questa sera, alle 20.45, contro l’Irlanda del Nord. Hjulmand opta per la difesa a tre con Andersen, Christensen e Vestergaard, davanti a Schmeichel. Quartetto di centrocampo composto da Hojbjerg e Norgaard centrali, sostenuti da Mahele e Kristiansen sulle corsie laterali. In avanti, invece, alle spalle della punta, Poulsen, la coppia Wind–Delaney.

Le probabili formazioni:

IRLANDA DEL NORD (4-4-1-1): Hazard; Toal, McNair, Ballard, Hume; McCausland, Saville, Thompson, Lewis; Price; Charles. CT. O’Neill

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mahele, Hojbjerg, Norgaard, Kristiansen; Wind, Delaney; Poulsen. CT. Hjulmand