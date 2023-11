Gruppo H con ancora verdetti da regalare. La Danimarca, già sicura di un posto a UEFA Euro 2024 – a caccia del primato nel gruppo (Slovenia, seconda, lontana tre lunghezze) – ospite dell’Irlanda del Nord, fuori dalla corsa qualificazione. La gara d’andata, risalente a giugno, è terminata 1-0 per la formazione danese, grazie alla rete di Wind. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

IRLANDA DEL NORD (4-4-1-1): Hazard; Toal, Mcnair, Ballard, Hume; Mccausland, Saville, Thompson, Lewis; Price, Charles. CT. O’Neill

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Norgaard, Kristiansen; Wind, Delaney; Poulsen. CT. Hjulmand