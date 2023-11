Sfida al vertice, tra Danimarca e Slovenia, che potrebbe valere il pass a UEFA Euro 2024 per una delle due nazionali. Il tecnico danese, Hjulmand, sceglie il 4-3-3. Dentro Christensen e Andersen come centrali difensivi, davanti a Schmeichel, con Maehle e il giallorosso Kristensen sulle fasce. Centrocampo affidato a Hojbjerg, Norgaard e Jensen. In avanti Lindstrom con Poulsen e Daramy.

Le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Jensen; Lindstrom, Poulsen, Daramy. All. Hjulmand

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic; Sporar, Sesko. All. Kek