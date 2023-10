La Danimarca cerca la vittoria per avvicinarsi al pass per Euro2024. I danesi sono vicinissimo all’obiettivo, mentre per il San Marino non rimane che fare una bella figura davanti ai propri tifosi, visto le ripetute sconfitte. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio.

San Marino-Danimarca, le probabili formazioni

SAN MARINO (5-3-2): E. Benedettini; D’Addario, Fabbri, Di Maio, Rossi, Franciosi; A. Golinucci, Mularoni, Lazzari; Nanni, Vitaioli. Ct: Fabrizio Costantini.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen, Norgaard; Skov, Hojlund, Wind. Ct: Kasper Hjulmand.