Irlanda del Nord Italia, risultato, tabellino e highlights del match

L’Italia non va oltre il pari in Irlanda, un pareggio amaro che, complice la vittoria della Svizzera, costringerà gli azzurri a disputare i playoff per raggiungere Qatar 2022. Delusione per Mancini e per gli azzurri, ora l’obiettivo è recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio per gli spareggi, immaginare un altro mondiale senza l’Italia non vogliamo nemmeno immaginarlo. Sempre e comunque, Forza Azzurri

Tabellino Irlanda Italia

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Flanagan, Evans, Catchart; Dallas, McCann, Davis, Saville (dal 72′ C. Evans), Lewis; Whyte (dal 72′ Washington), Magennis. A disp. Hazard, Southwood, Bradley, McGinn, Taylor, Ferguson, Jones, Galbraith, Brown. CT Ian Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (dal 64′ Belotti), Jorginho (dal 68′ Locatelli), Tonali (dal 46′ Cristante); Chiesa, Insigne (dal 68′ Bernardeschi), Berardi. A disp. Meret, Cragno, Zappacosta, Ferrari, Scamacca, Pessina, Mancini, Raspadori. CT Roberto Mancini.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROM).

AMMONITI: Tonali (I), Magennis (N).