Irlanda-Olanda, probabili formazioni e dove vederla

Sfida importante nel gruppo B

Match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: per il gruppo B, l’Irlanda ospita l’Olanda. Sfida fondamentale per i padroni di casa, fermi a soli 3 punti in quattro gare, chiamati a riscattare la sconfitta subita contro la Francia nella trasferta ; gli Oranje, invece, arrivano alla partita carichi dal 3-0 casalingo contro la Grecia e dal secondo posto conquistato, a 6 punti, a pari merito proprio con la nazionale ellenica. Il match, in programma questa sera alle 20.45 all’Aviva Stadium di Dublino, sarà visibile, in chiaro, su Canale 20, su Sky Sport, e in streaming su Mediaset Infinity, Sport Mediaset, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

IRLANDA (3-4-3): Bazunu; Collins, Egan, O’Shea; Duffy, Molumby, Cullen, Browne; Knight, Keane, Ogbene.

OLANDA (3-4-3): Flekken; de Ligt, van Dijk, Ake; Dumfries, de Roon, de Jong, Blind; Simons, Weghorst, Gakpo.