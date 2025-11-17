L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi mondiali arrivando prima in classifica, ma dovrà giocarsela ai playoff. Gli spareggi si giocheranno a marzo del 2026 e tutto sembra già un incubo.

Italia, le possibili avversarie: incubo Macedonia e Svezia

Tra le possibili avversarie da affrontare a marzo, al momento, ci sono due vecchi incubi del passato: la Svezia e la Macedonia. I macedoni sono più probabili da trovare in finale, almeno secondo le proiezioni attuali.

Stando al regolamento attuale, le 16 squadre dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi vengono classificate in base al ranking Fifa di novembre 2025 (l’Italia sarà in prima fascia) nelle prime tre fasce, mentre le quattro “ripescate” tra le migliori vincitrici della Nations League andranno in quarta fascia. Per le semifinali il sorteggio abbinerà le squadre della prima fascia con quelle della quarta e quella della seconda con le nazionali della terza (le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa). Poi la vincitrice della sfida tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice della sfida tra seconda e terza fascia.

Seguendo il regolamento, gli Azzurri, che partono dalla prima fascia, disputeranno la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League, che al momento sono: Romania, Svezia, Irlanda del Nord e una tra Galles e Macedonia del Nord. L’eventuale finale si giocherebbe invece con una delle squadre in seconda o terza fascia, che a oggi sono: Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania (seconda fascia) e Macedonia del Nord, Islanda, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo (terza fascia).