Haaland trascina la Norvegia: Italia ko per 4-1

San Siro fa da sfondo alla sfida tra Italia e Norvegia, valida per l’ultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai mondiali. Sei vittorie consecutive non sono bastate agli azzurri per mantenere aperta la corsa al primato del girone, dunque la qualificazione al campionato del mondo passerà dai playoff, in programma a Marzo. Fatale è stata la sconfitta nella prima giornata ad Oslo, proprio contro la compagine scandinava. Solo un improbabile successo con 9 gol di scarto potrebbe cambiare le gerarchie in classifica, ma l’incontro rappresenta comunque un importante banco di prova in vista degli spareggi. Discorso diametralmente opposto per Haaland e compagni, i quali sono praticamente certi dell’approdo al prossimo mondiale.

Italia-Norvegia, Pio Esposito illude. Gli ospiti dilagano nella ripresa

Gli azzurri partono forte e passano avanti dopo appena 10′ grazie a Pio Esposito: controllo sbagliato in area da parte di Ryerson, ne approfitta Dimarco che serve l’attaccante dell’Inter, il quale nonostante fosse spalle alla porta, è bravissimo a girarsi e a fare 1-0. Dopo il vantaggio, gli uomini di Gattuso restano in controllo del match, senza però trovare il guizzo giusto per il raddoppio. Gli ospiti appaiono in evidente difficoltà di palleggio, facendo particolare fatica a superare la propria metà campo e dare sfogo al suo strapotere offensivo. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa la Norvegia rialza la testa e al 63′ riaggancia la gara con Nusa: il fuoriclasse del Lipsia evita Di Lorenzo, doppio passo su Politano e scarica un potente sinistro che batte Donnarumma e fa 1-1. Dopo il pareggio, la Norvegia si accende definitivamente: prima trova il gol del sorpasso con Haaland, che conclude alla perfezione un triangolo di grande qualità con Nusa e Bobb. Passa appena un minuto e il fuoriclasse del City firma la doppietta, portando il risultato sul 3-1. Un autentico fulmine a ciel sereno per la squadra di Gattuso. Nel finale gli ospiti calano il definitivo poker con Larsen. Come prevedibile, gli azzurri si giocheranno l’accesso al mondiale per la terza volta consecutiva passando per i playoff. La Norvegia tornerà a disputare un campionato del mondo dopo 28 anni.

Italia-Norvegia, il tabellino

1-4

Reti: 10′ Esposito (I); 63′ Nusa (N); 78′ 79′ Haaland (N); 90+3′ Larsen(N).

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni(86′ Ricci); Politano, Barella(86′ Buongiorno), Locatelli(79′ Zaccagni), Frattesi(68′ Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito(79′ Scamacca). A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. CT: Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe(89′ Ostigard); Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth(76′ Bobb), Haaland(89′ Larsen). A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. CT: Solbakken