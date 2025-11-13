L’Italia la spunta al fotofinish, Mancini e Pio Esposito regalano la vittoria (0-2)

Italia col brivido, vittoria firmata Mancini – Esposito
L’Italia di Gattuso di misura con la Moldavia, gara con tanto possesso ma col risultato inchiodato sullo 0 a 0 fino al minuto 88. Quando il pari sembra ormai il finale ecco l’incornata di Mancini, il difensore della Roma la sblocca e porta in vantaggio gli azzurri in piena Zona Cesarini. Nel recupero arriva il raddoppio firmato Pio Esposito. Italia opaca ma vincente, prossimo esame la Norvegia a San Siro.
IL TABELLINO
MOLDOVA-ITALIA 0-2
Moldova (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun (16′ st Bogaciuc), Rata (29′ st Bodisteanu), Ionita, Reabciuk (11′ st Bitca); Nicolaescu (29′ st Fratea), Postolachi (11′ st Damascan).
A disp.: Timbur, Avram, Cucos, Caimacov, Bors, Forov, Platica. All.: Popescu
Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (29′ st Dimarco); Orsolini (29′ st Politano), Cristante, Tonali, Zaccagni (37′ st Frattesi); Raspadori (20′ st Esposito), Scamacca (20′ st Retegui).
A disp.: Donnarumma, Carnesecchi, , Locatelli, Ricci, Gabbia, Bastoni, Di Lorenzo. All.: Gattuso
Arbitro: Balakin
Marcatori: 43′ st Mancini (I), 48′ st Pio Esposito (I)
Ammoniti: Dumbravanu, Revenco (M)
Espulsi: –