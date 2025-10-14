Italia – Israele, le ultime sulle formazioni | Le scelte di Gattuso e il pronostico

Probabili formazioni di Italia – Israele

ITALIA (3-5-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

ISRAELE (5-4-1) D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon

I pronostici di Italia-Israele

Tutto pronto a Udine, città blindata per le note questioni politiche, dal 2016 a oggi gli azzurri hanno sempre vinto le sfide con gli israeliani e in ben 4 delle 5 gare giocate è uscita la giocata gol e over. Il clamoroso 5-4 della gara d’andata è l’esempio più attendibile anche se poi i nostri avversari di oggi poi hanno perso 5-0 in Norvegia.

L’over dunque ha più possibilità di uscire rispetto al gol. In ogni caso previste e probabili almeno 3 gol della squadra di Gattuso, che deve migliorare la differenza reti, anche se la Norvegia sembra ormai irraggiungibile. Tra i marcatori Pio Esposito (se dovesse giocare al posto di Kean) potrebbe bissare la prima rete in nazionale.