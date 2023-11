In vista del match di questa sera in programma alle ore 20,45 tra Italia e Macedonia del Nord l’Olimpico va verso il sold out con 55mila biglietti venduti.

Italia, tanto pubblico in vista della Macedonia

A poche ora dal fischio d’inizio di Italia –Macedonia del Nord, su 60 mila biglietti disponibili ne sono stati venduti 55mila, restano quindi pochi biglietti per vedere l’ ultima partita in casa della nazionale di mister Spalletti.

Un segnale forte del pubblico italiano che è con la nazionale e spera questa sera di vedere una vittoria, per aumentare le chance di passare il girone per prendersi un posto a Euro 2024.

Inoltre sul sito della FIGC si legge che oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, SGS, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro”.