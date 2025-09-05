Italia dilagante alla prima di Gattuso. 5-0 all’Estonia e Norvegia più vicina

L’Italia batte la Nazionale estone grazie a un super secondo tempo con la doppietta di Retegui e le reti di Kean, Raspadori e Bastoni per il risultato finale di 5-0. Passivo che aiuta ma non rende ottimisti circa un’eventuale rimonta nella differenza reti alla Norvegia per il primo posto in classifica.
Tabellino del match
Reti: 58′ Kean, 69′ Retegui, 71′ Raspadori, 89′ Retegui, 92′ Bastoni
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (67′ Cambiaso); Politano (76′ Orsolini), Barella, Tonali (76′ Locatelli), Zaccagni (67′ Raspadori); Kean (84′ Pio Esposito), Retegui. All. Gattuso
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi (80′ Tamm), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (80′ Soomets); Kait, Kristal (61′ Ainsalu), Sinyavskiy (67′ Saarma); Sappinen (80′ Anier). All. Henn
Ammoniti: 31′ Kristal, 64′ Bastoni, 77′ Paskotsi, 95′ Ainer