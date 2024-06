Italia, Gravina: “Spalletti è sereno ma sa quando aumentare il livello di attenzione. Gol Zaccagni? Momento liberatorio”

Gabriele Gravina, dopo lo svolgimento del Consiglio Federale tenutosi nella giornata di oggi, ha rilasciato qualche dichiarazione ai media presenti sulla Nazionale di Luciano Spalletti.

Gravina: “Abbiamo scelto un grande allenatore”

Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb: “Quando si vince si vince tutti insieme e stessa cosa quando si perde. Il gol rappresenta un momento di grande liberazione e sono felice per i ragazzi, li raggiungerò domani e vedo come lavorano. Abbiamo fatto una scelta importante con un grande allenatore, abbiamo un grande staff tecnico e un’organizzazione straordinaria. Alla fine basta un secondo al 98esimo che ti cambia le sorti di una gara e dobbiamo prendere atto di questo. Con l’Austria la nostra sorte è cambiata per pochi centimetri nell’Europeo del 2021, è cambiata per un rigore con la Spagna e per pochi centimetri e una parata di Gigio. Mi piace molto l’idea di avere un progetto da seguire, siamo l’unica Federazione che si è qualificata a tutte le fasi finali delle nazionali giovanili, l’Under 17 è campione dopo 126 anni. Spalletti è un ct sereno, è Spalletti, lui è così. Sa quando alzare il livello dell’attenzione, se si sente particolarmente tranquillo ci pensa lui a iniettarsi il veleno. Lo vedo sereno, molto applicato e per me la sua dedizione è una grandissima sorpresa. È così applicato dalle sette della mattina fino a tarda sera, è un perfezionista, ama il suo lavoro e non ho mai visto allenatori così”.